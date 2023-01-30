Сунак опроверг слова генерала США о слабости британской армии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что армия страны по-прежнему остается «боевой силой высшего уровня», несмотря на недавнее заявление генерала Соединенных Штатов об обратном. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

Читатели Daily Mail раскритиковали Сунака из-за планов поставки Украине танков

Отмечается, что правительство обеспечивает вооруженные силы снаряжением и возможностями, которые необходимы для отражения будущих угроз. Официальный представитель премьера указал, что Сунаку абсолютно очевидно, что необходимо сделать все возможное для защиты граждан Великобритании.

Ранее газета Sun со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что Риши Сунак собирается сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении передать Киеву эскадрон танков Challenger 2, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:ВеликобританияАрмия
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