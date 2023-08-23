«Сумасшедшие у власти»: Володин назвал причину недоверия поляков правительству

По мнению политика, также в снижении рейтинга виновата проукраинская политика польских властей. Володин подчеркнул, что избиратели в Польше не понимают, как можно поддерживать продвигаемую Киевом идеологию Бандеры, уничтожившего тысячи мирных поляков в годы Второй мировой войны.

Чтобы поднять рейтинг, польское правительство разыгрывает карту внешней угрозы, которой на самом деле нет, добавил спикер Госдумы. Он указал на то, что у польско-белорусской границы сейчас находятся порядка 10 тысяч польских военнослужащих. Володин задался вопросом, думает ли руководство Польши о своей стране и о последствиях принимаемых решений.

«Сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши», — в заключение сделал вывод спикер Госдумы.

Ранее Дуда заявил, что сейчас «остановить империализм России можно дешево», пока «не гибнут американские и европейские солдаты». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

