«Сумасшедшие у власти»: Володин назвал причину недоверия поляков правительству

Проамериканская политика, проводимая польским лидером Анджеем Дудой, негативно отразилась на популярности правящей партии «Право и справедливость». В преддверии октябрьских парламентских выборов за нее готовы отдать голос лишь 33% польских граждан. На втором месте с минимальным отрывом (32%) идет «Гражданская коалиция» Дональда Туска. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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По мнению политика, также в снижении рейтинга виновата проукраинская политика польских властей. Володин подчеркнул, что избиратели в Польше не понимают, как можно поддерживать продвигаемую Киевом идеологию Бандеры, уничтожившего тысячи мирных поляков в годы Второй мировой войны.

Чтобы поднять рейтинг, польское правительство разыгрывает карту внешней угрозы, которой на самом деле нет, добавил спикер Госдумы. Он указал на то, что у польско-белорусской границы сейчас находятся порядка 10 тысяч польских военнослужащих. Володин задался вопросом, думает ли руководство Польши о своей стране и о последствиях принимаемых решений.

«Сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши», — в заключение сделал вывод спикер Госдумы.

Ранее Дуда заявил, что сейчас «остановить империализм России можно дешево», пока «не гибнут американские и европейские солдаты». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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