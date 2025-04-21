Султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Россию. Как сообщает РИА Новости, государственный визит оманского лидера приурочен к 40-летию установления дипотношений между Москвой и Маскатом.

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Отмечается, что на 22 апреля запланированы переговоры султана с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры намерены обсудить аспекты сотрудничества между Россией и Оманом в различных областях.

В посольстве Омана в РФ указали, что в рамках визита планируется подписание соглашений и дорожных карт.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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