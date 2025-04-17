Бизнес-форум «Россия — Катар» прошел в Москве
Бизнес-форум «Россия — Катар» состоялся в рамках официального визита эмира Катара в Россию. Мероприятие было организовано при участии фонда Росконгресс, Минпромторга России, а также министерства торговли и промышленности Катара.
На форуме обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в туризме, здравоохранении, фармацевтике, логистике, инвестиции и устойчивом развитии городов.
На мероприятии выступил министр столичного правительства, глава Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. По его словам, Москва и Доха играют важную роль в формировании экономического диалога между двумя странами. Министр добавил, что объем торговли между Россией и Катаром в 2024 году вырос на 88,1% по сравнению с 2023 годом.
Отдельно Черемин представил инвестиционный и инфраструктурный потенциал Москвы. Среди конкретных предложений — проработка культурно-туристических инициатив и подключение катарских компаний к инвестиционным программам Москвы.
Россия также подтвердила готовность принять у себя Дни культуры Катара, что станет важным шагом в культурной и гуманитарной повестке. В целом бизнес-форум подтвердил высокий уровень доверия и открытости между двумя государствами.
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