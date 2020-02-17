Судья КС призвал отделить Россию от «незаконно созданного» СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский выступил с предложением, что Россия не должна считаться преемницей «незаконно созданного государства» — Советского Союза, пишет «Коммерсант».

Судья полагает, что Россия не должна иметь ничего общего с «репрессивно-террористическими деяниями» СССР, передает Ura.ru.

Арановский полагает, что Россия должна обладать конституционным статусом государства, которое не связано с «тоталитарными преступлениями», пишет «Газета.ру».

«Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное», — сказал Арановский.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать институт защиты исторической памяти с участием иностранных парламентариев и экспертов. Он также предупредил, что перечеркивание правды и переписывание истории может привести к мировой войне.



Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН рассказал, что это «на самом деле, это реальная угроза». По его словам, судя по риторике в последнее время Запад всех собак хочет повесить на СССР, а значит и на Россию.

