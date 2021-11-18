Судмедэксперты: Польша применяла пестициды против беженцев
Предварительная судмедэкспертиза установила, что польские силовики применили против беженцев пестициды, сообщил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
По словам Шведа, которого цитирует пресс-служба Генпрокуратуры, предварительные результаты судебномедицинской экспертизы указывают на использование польскими силовиками сильнодействующих, ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе дельтаметрина (пестицид).
Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Несколько тысяч беженцев разбили там палаточный лагерь и попытались ее пересечь. Сообщалось о фактах избиения мигрантов польскими пограничниками. Президент Польши Анджей Дуда объявил в стране чрезвычайное положение. К границе с Белоруссией были стянуты войска.
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