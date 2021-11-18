Судмедэксперты: Польша применяла пестициды против беженцев

В Кремле допустили контакты президентов РФ и США до конца года Путин: ЕС отталкивает Россию санкциями Суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке Тело полицейского обнаружено в служебном кабинете в Тверской области Саакашвили упал и потерял сознание в тюремной больнице при адвокатах