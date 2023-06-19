Суд запретил обнародовать улики по делу Дональда Трампа
19 июня 202317:31
Суд во Флориде запретил рассекречивать улики по делу бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
В суде отметили, что распространение улик возможно только при согласии Соединенных Штатов или одобрения суда.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Сообщается, что речь идет обо всех несекретных уликах, предоставленных защитой.
Зеленский заявил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru