Суд Венесуэлы выдал ордер на арест экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса

Суд Венесуэлы удовлетворил требования Генеральной прокуратуры страны и выдал ордер на задержание экс-кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.

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В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что политика подозревают в совершении тяжких преступлений, в числе которых «узурпация полномочий, подстрекательство к неподчинению законам, преступный сговор и саботаж информационных систем».

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб указал, что на сайте команды Гонсалеса опубликованы поддельные результаты подсчёта голосов, согласно которым президентские выборы выиграл кандидат от оппозиции

Также отмечается, что ведомство трижды вызывала Гонсалеса на допрос, однако он их проигнорировал.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что мировое сообщество должно признать Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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