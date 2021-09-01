Суд в Вильнюсе отклонил жалобу Киркорова о пятилетнем запрете на въезд в Литву

Высший административный суд Литвы оставил в силе запрет Филиппу Каркорову на въезд в страну до 2026 года, сообщает ТАСС.

Представитель судебной инстанции Неринга Луокошявичене рассказала, что после рассмотрения жалобы защиты певца суд постановил оставить в силе решение департамента миграции о запрете на въезд.

Ранее МВД Литвы внесло Киркорова в список нежелательных лиц в стране из-за того, что он неоднократно посещал Крым, тем самым «сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины».

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ФОТО: Филипп Киркоров. Фото с сайта telegraf.com.ua
ТЕГИ:Филипп КиркоровЗапретСудЛитва
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