Суд в Вильнюсе отклонил жалобу Киркорова о пятилетнем запрете на въезд в Литву
Высший административный суд Литвы оставил в силе запрет Филиппу Каркорову на въезд в страну до 2026 года, сообщает ТАСС.
Представитель судебной инстанции Неринга Луокошявичене рассказала, что после рассмотрения жалобы защиты певца суд постановил оставить в силе решение департамента миграции о запрете на въезд.
Ранее МВД Литвы внесло Киркорова в список нежелательных лиц в стране из-за того, что он неоднократно посещал Крым, тем самым «сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины».
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