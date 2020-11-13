Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней на выборах
Апелляционный суд в американском штате Пенсильвания удовлетворил иск штаба действующего главы Белого дома Дональда Трампа, оспаривавшего законность подсчета голосов по почте на выборах президента США, сообщает издание Philadelphia Inquirer.
Спор шел о бюллетенях избирателей, не удостоверивших свою личность. Согласно местному закону, голосовавшие могли подтвердить их подлинность в течение шести дней после выборов - до 9 ноября. При этом госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок до 12 ноября.
Согласно постановлению суда, Буквар не имела полномочий направлять окружным избирательным комиссиям указания об изменении дедлайна.
При этом, как отмечает газета, судебная победа Трампа «незначительна», так как речь идет о небольшом количестве отбракованных бюллетеней.
Тем временем, объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден назначит главой аппарата Белого дома Рона Клайна. До этого времени он был его советником. Об этом говорится на сайте переходной команды Байдена.
Клайн выполнял функции советника Байдена в период, когда тот занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, а также когда он служил сенатором
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