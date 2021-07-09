Суд в Киеве продлил домашний арест подозреваемому в госизмене Медведчуку
Суд в Киеве продлил до 7 сентября домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Политика подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Как пишет «Громадьске», судебное заседание в общей сложности продолжалось порядка 13 часов.
Накануне Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, передает RT.
Судебный процесс над оппозиционным украинским политиком Виктором Медведчуком превратился в политический «фарс и маразм», заявил ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
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