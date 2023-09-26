Суд отклонил жалобу на приговор Алексею Навальному по делу об экстремизме

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Алексею Навальному, осужденному на 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме. Об это сообщает РИА Новости.

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В то же время суд внес некоторые правки в текст приговора, которые не влияют на срок и меру наказания. Сам Навальный принял участие в заседании по видеосвязи.

Таким образом, приговор вступил в законную силу. Навальный в ближайшее время будет переведен из колонии строгого режима в колонию с особым режимом. В связи с чем ему будут разрешены меньше свиданий с родными, он будет реже получать посылки и бандероли.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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