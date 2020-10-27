Суд признал законным взыскание 88 млн рублей с Навального по иску структуры Пригожина

Месяц назад приставы-исполнители наложили арест на квартиру политика Алексея Навального в рамках иска от компании «Московский школьник» бизнесмена Евгения Пригожина. Арест предполагает запрет на регистрационные действия по его доле в квартире в московском районе Марьино – то есть квартиру нельзя продать, подарить или заложить.

Иск «Московского школьника» к Навальному, юристу Любови Соболь и Фонду борьбы с коррупцией был подан в связи с расследованием о поставках некачественного питания в школы и детские сады Москвы. Суд встал на сторону истца постановил взыскать с ответчиков 88 миллионов рублей. По тому же иску были арестованы счета Фонда борьбы с коррупцией, из-за чего организации пришлось сменить юрлицо.

