Суд приостановил деятельность ФБК до решения по иску об экстремизме

В Мосгорсуде одобрили ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан общественного движения «Штабы Навального» (обе организации включены Минюстом РФ в список иноагентов – прим. НСН) до решения по иску об экстремизме, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Организациям будет запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах и референдумах. Соответствующие требования приведены в ходатайстве прокуратуры, которое опубликовал глава «штабов» Леонид Волков в Twitter.

Ранее политологи Георгий Сатаров и Олег Матвейчев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснили, почему митинги оппозиции 21 апреля не побили рекорды.

