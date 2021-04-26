Суд приостановил деятельность ФБК до решения по иску об экстремизме
В Мосгорсуде одобрили ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан общественного движения «Штабы Навального» (обе организации включены Минюстом РФ в список иноагентов – прим. НСН) до решения по иску об экстремизме, сообщил директор ФБК Иван Жданов.
Организациям будет запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах и референдумах. Соответствующие требования приведены в ходатайстве прокуратуры, которое опубликовал глава «штабов» Леонид Волков в Twitter.
Ранее политологи Георгий Сатаров и Олег Матвейчев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснили, почему митинги оппозиции 21 апреля не побили рекорды.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- МИД направил США ноту об изменении порядка поездок дипломатов по стране
- Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Москве
- Зеленский призвал изменить «минский формат»
- Суд приостановил деятельность ФБК до решения по иску об экстремизме
- Прокуратура выявила нарушения при вакцинации в ряде регионов
- В России за сутки выявили 8 803 новых случая коронавируса
- Китай пообещал России усилить поддержку на фоне западных санкций
- Мурашко заявил, что пять регионов России близки к победе над COVID-19
- Украинский журналист осудил нежелание жителей Донбасса быть украинцами
- Главу УМВД по Омску заподозрили в крупной взятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru