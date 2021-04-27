Суд принял только один иск Навального к ИК-2

Два из трех поданных Алексеем Навальным исковых заявления на ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание, не будут рассматриваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку дел Петушинского районного суда Владимирской области.

В суде пояснили, что иски поступили в суд накануне, из них два дела "оставлены без движения". По данным суда, содержание исковых заявлений не связано с ненадлежащими условиями содержания, поэтому их не будут рассматривать. Только один иск, который квалифицирован как жалоба, связанная с ненадлежащими условиями содержания, может быть передан судье.

Защита Навального накануне сообщала, что оппозиционер считает незаконным решение об отказе в выдаче приобретенных им ранее книг. Он также просит признать незаконными действия сотрудников ИК-2 о постановке его на профилактический учёт как склонного к совершению побега.

Решение о замене Навальному условного срока на лишение свободы принял Симоновский суд Москвы 2 февраля. По так называемому делу "Ив Роше" Навальный получил 3,5. года лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудыИскиАлексей Навальный
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