Суд принял только один иск Навального к ИК-2
Два из трех поданных Алексеем Навальным исковых заявления на ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание, не будут рассматриваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку дел Петушинского районного суда Владимирской области.
В суде пояснили, что иски поступили в суд накануне, из них два дела "оставлены без движения". По данным суда, содержание исковых заявлений не связано с ненадлежащими условиями содержания, поэтому их не будут рассматривать. Только один иск, который квалифицирован как жалоба, связанная с ненадлежащими условиями содержания, может быть передан судье.
Защита Навального накануне сообщала, что оппозиционер считает незаконным решение об отказе в выдаче приобретенных им ранее книг. Он также просит признать незаконными действия сотрудников ИК-2 о постановке его на профилактический учёт как склонного к совершению побега.
Решение о замене Навальному условного срока на лишение свободы принял Симоновский суд Москвы 2 февраля. По так называемому делу "Ив Роше" Навальный получил 3,5. года лишения свободы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- Суд принял только один иск Навального к ИК-2
- США «воодушевлены» переговорами по иранской ядерной сделке
- За сутки в Москве зафиксировали четверть месячной нормы осадков
- Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с COVID-19
- В МИД РФ призвали активизировать усилия по ограничению «цифровой диктатуры»
- Эксперт назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2»
- Госдеп: Отношения США с Россией останутся проблемными
- Представители Крыма не смогли выступить на совещании в ОБСЕ
- Корабль береговой охраны США зашел в Черное море
- Глава МИД Украины назвал красную линию в переговорах по Донбассу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru