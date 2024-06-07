Додик: У Запада был план разделить Россию на пять частей
Запад придумал план о разделе России на пять частей, однако президент РФ Владимир Путин «узнал тенденции» и возглавил борьбу за национальные интересы страны. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в беседе с ТАСС.
«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России, желая приблизиться... максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию», — подчеркнул политик.
Как отметил Додик, западные силы хотели поделить РФ на пять частей и «думали, что у них это получится». Однако российский лидер «встал во главе борьбы за русские государственные интересы».
Ранее Владимир Путин заявлял, что Запад стремится «расчленить и разграбить» РФ, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru