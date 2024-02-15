Суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей для выборов
Верховный суд отклонил иск Бориса Надеждина, который оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, из-за чего они те могут собирать их в другом субъекте России.
«Закон не запрещает человеку жить в другом регионе. Федеральный закон не запрещает человеку, например, из Хабаровска, прийти в московский штаб и оставить свою подпись», - сказал политик на заседании.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков. Выборы главы государства пройдут 15-17 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость поставок из Азии в Европу выросла на 400% из-за атак в Красном море
- Суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей для выборов
- МЖД опровергла данные о якобы застрявшей в снегу электричке в Москве
- Губернатор Гладков: пять человек погибли, 18 пострадали при ударе ВСУ по Белгороду
- Сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА
- Найдена похищенная из МГУ картина Льва Лагорио «Бурное море»
- В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей
- Мединский предложил скопировать «Википедию»
- Картина Константина Коровина «Нескучный сад» станет топ-лотом аукциона в Москве
- Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Тамара Колесникова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru