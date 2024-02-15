Суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей для выборов

Верховный суд отклонил иск Бориса Надеждина, который оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

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Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, из-за чего они те могут собирать их в другом субъекте России.

«Закон не запрещает человеку жить в другом регионе. Федеральный закон не запрещает человеку, например, из Хабаровска, прийти в московский штаб и оставить свою подпись», - сказал политик на заседании.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков. Выборы главы государства пройдут 15-17 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВерховный Суд

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