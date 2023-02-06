Суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

В ходе судебного заседания директор клиники «Вивамед» ранее утверждал, что, если 55-летний политик будет и дальше терять в весе и не получит лечение, то может умереть.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая перед судом, попросил захоронить его сердце в столице Украины. Политик принял участие в заседании по видеоконференцсвязи из частной медицинской клиники «Вивамед» в Тбилиси, где он проходит курс лечения, отбывая приговор.

