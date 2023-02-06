Суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья
Суд в Грузии отказал в освобождении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья, сообщает ТАСС.
Городской суд Тбилиси рассматривал ходатайства адвокатов Саакашвили об отсрочке приговора или освобождении подсудимого по состоянию здоровья.
В ходе судебного заседания директор клиники «Вивамед» ранее утверждал, что, если 55-летний политик будет и дальше терять в весе и не получит лечение, то может умереть.
Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая перед судом, попросил захоронить его сердце в столице Украины. Политик принял участие в заседании по видеоконференцсвязи из частной медицинской клиники «Вивамед» в Тбилиси, где он проходит курс лечения, отбывая приговор.
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