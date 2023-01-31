Саакашвили переводят в реанимацию в критическом состоянии

Бывшего президента Грузии, осуждённого на родине по уголовному делу, переводят из обычного отделения больницы в реанимационное. Об этом сообщил член основанной им партии «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе, передает телеканал «Мтавари».

По словам однопартийца, состояние Саакашвили оценивается как критическое и ему необходимы реанимационные мероприятия. Сегодня в ходе слушаний в суде Тбилиси врач-эндокринолог заявила, что максимум в течение нескольких дней у экс-президента может развиться полиорганная недостаточность, которая грозит смертью.