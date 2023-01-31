Саакашвили переводят в реанимацию в критическом состоянии
Бывшего президента Грузии, осуждённого на родине по уголовному делу, переводят из обычного отделения больницы в реанимационное. Об этом сообщил член основанной им партии «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе, передает телеканал «Мтавари».
По словам однопартийца, состояние Саакашвили оценивается как критическое и ему необходимы реанимационные мероприятия. Сегодня в ходе слушаний в суде Тбилиси врач-эндокринолог заявила, что максимум в течение нескольких дней у экс-президента может развиться полиорганная недостаточность, которая грозит смертью.
Суд рассматривает возможность отсрочки исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения за рубежом. Родственники Саакашвили постоянно заявляют о тяжелом состоянии политика. Ранее некоторые медики выдвинули версию, что он был отравлен тяжелыми металлами. При этом сам бывший президент отказывается от лечения, которое ему предлагают грузинские медики.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего у 55-летнего Михаила Саакашвили диагностировано 36 различных заболеваний. Об этом рассказал адвокат политика Шалва Хачапуридзе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией
- Путин поручил Госдуме ускорить принятие проекта об обезличивании личных данных
- Марочко: На Украине решают, какой город лучше оставить
- Экс-замглавы Минобороны Британии призвал отправить войска НАТО на Украину
- В Минздрав РФ поданы документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей
- Саакашвили переводят в реанимацию в критическом состоянии
- Reuters: Международная федерация журналистов инициировала исключение союза журналистов России
- СМИ: число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 95
- Пригожин предложил читателям CNN вступить в ряды ЧВК «Вагнер»
- Венгрия считает Эрдогана достойным Нобелевской премии мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru