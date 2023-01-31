Саакашвили переводят в реанимацию в критическом состоянии

Бывшего президента Грузии, осуждённого на родине по уголовному делу, переводят из обычного отделения больницы в реанимационное. Об этом сообщил член основанной им партии «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе, передает телеканал «Мтавари».

По словам однопартийца, состояние Саакашвили оценивается как критическое и ему необходимы реанимационные мероприятия. Сегодня в ходе слушаний в суде Тбилиси врач-эндокринолог заявила, что максимум в течение нескольких дней у экс-президента может развиться полиорганная недостаточность, которая грозит смертью.

В Грузии назначили экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили

Суд рассматривает возможность отсрочки исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения за рубежом. Родственники Саакашвили постоянно заявляют о тяжелом состоянии политика. Ранее некоторые медики выдвинули версию, что он был отравлен тяжелыми металлами. При этом сам бывший президент отказывается от лечения, которое ему предлагают грузинские медики.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего у 55-летнего Михаила Саакашвили диагностировано 36 различных заболеваний. Об этом рассказал адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГрузияРеанимацияСаакашвили
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