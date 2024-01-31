Суд ООН отклонил большинство обвинений Украины в адрес России по Донбассу
Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму, пишет ТАСС со ссылкой на председателя инстанции Джоан Донохью.
Ранее, в 2017 году, Украина потребовала признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Действия в Крыму, как предполагает Киев, нарушают международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
По словам Донохью, суд постановил, что в случае с Донбассом Москва соблюдала свои обязательства по большинству положений конвенции. При этом одно нарушение все же было зафиксировано. В нем речь идет о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на территории Украины.
Суд также отклонил большинство претензий по Крыму. Уточняется, что Россия организовала образовательную систему в школах на полуострове после 2014 года на украинском языке.
Ранее Россия не раз сообщала, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории. Неоднократно в официальной реакции также акцентировалось внимание на том, что украинские войска и нацбатальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru