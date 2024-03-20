Суд Евросоюза отменил решение о санкциях против белорусского завода «Белшина»
Санкции в отношении белорусского завода «Белшина», введённые в 2021 году, должны быть отменены. Соответствующее решение принял суд Евросоюза.
В решении, которое опубликовано на сайте суда, говорится, что необходимых доказательств того, что предприятие является «источником дохода для режима президента Белоруссии Александра Лукашенко», предоставлено не было.
«Совет ЕС не доказал... что завод представляет собой существенный источник дохода... и что белорусское государство получает прямую выгоду от доходов, которые он приносит», - указано в документе.
Ранее суд Евросоюза постановил исключить из санкционных списков бывшего гонщика «Формулы 1» Никиту Мазепина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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