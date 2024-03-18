СМИ: Главы МИД ЕС одобрили санкции против «ответственных за смерть Навального»

Главы МИД 27 государств Евросоюза приняли решение о введении санкций в отношении тех, кто, по мнению Брюсселя, несёт ответственность за условия заключения и смерть политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом со ссылкой на источник в делегации одной из стран ЕС сообщает ТАСС.

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Собеседник уточнил, что было «достигнуто политическое решение», оно будет утверждено в ближайшее время.

«Утверждение и опубликование списка в «Официальном журнале ЕС» ожидается в ближайшие дни, до конца текущей недели», - заключил источник.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против сотрудников ИК-3 в поселке Харп ЯНАО, где погиб оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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