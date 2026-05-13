Суд ЕС отменил санкции против основателя «Сафмара» Михаила Гуцериева

Суд Европейского союза удовлетворил иск российского предпринимателя, основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, и отменил санкции, введенные против него в феврале 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение судебной инстанции.

Изначально ограничительные меры в отношении бизнесмена были введены Евросоюзом в 2021 году и впоследствии неоднократно продлевались.

Суд ранее обосновывал свое решение тем, что предприниматель поддерживает власти Белоруссии, знаком с президентом республики Александром Лукашенко и извлекает из этого выгоду.

В феврале 2025 года санкции были продлены еще на год, однако на этот раз судебная инстанция не смогла представить доказательства того, что на момент вынесения вердикта Гуцериев продолжал «получать выгоду от режима Лукашенко или поддерживать его».

В октябре прошлого года Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
