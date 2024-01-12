Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма
12 января 202416:17
Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, сообщает ТАСС.
Политика, которого обвиняют в оправдании терроризма с использованием интернета, отправили в СИЗО на месяц.
«Избрать Удальцову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля», - говорится в решении суда.
Ранее Удальцов отказался признавать вину, отметив, что считает бредом предложенные следствием обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru