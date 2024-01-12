Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, сообщает ТАСС.

Против Сергея Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма

Политика, которого обвиняют в оправдании терроризма с использованием интернета, отправили в СИЗО на месяц.

«Избрать Удальцову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля», - говорится в решении суда.

Ранее Удальцов отказался признавать вину, отметив, что считает бредом предложенные следствием обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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