Против Сергея Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма

В отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (205.2 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС адвокат политика.

Сейчас Удальцов находится на допросе в СКР, сообщил источник РИА Новости. По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в Telegram-канале. По статье об оправдании терроризма ему грозит до семи лет колонии.

Сегодня утром лидер движения сообщил в Telegram-канале, что к нему пришла полиция с обыском.

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21 декабря Удальцова задержали на Красной площади за несанкционированный митинг в честь для рождения Иосифа Сталина. После этого суд назначил ему 40 часов обязательных работ.

В 2014 году лидер «Левого фронта» был осужден на четыре с половиной года по делу о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоСергей Удальцов

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