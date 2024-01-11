Против Сергея Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма

В отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (205.2 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС адвокат политика.

Сейчас Удальцов находится на допросе в СКР, сообщил источник РИА Новости. По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в Telegram-канале. По статье об оправдании терроризма ему грозит до семи лет колонии.

Сегодня утром лидер движения сообщил в Telegram-канале, что к нему пришла полиция с обыском.