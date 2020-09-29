Суд арестовал сына экс-губернатора Левченко

Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он и директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк представляли фонду завышенную стоимость проведенных работ по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт в жилых домах. Ущерб оценили более чем в 185 млн рублей.

Отца депутата - экс-губернатора Сергея Левченко - допросили как свидетеля. Кроме этого, у него прошли обыски в съемной квартире в Иркутске и недостроенном частном доме, что вызвало возмущение лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который связывает это дело с победой Левченко на выборах в 2015 году.

