Суд арестовал сына экс-губернатора Левченко
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко.
Как сообщает агентство «Интерфакс», на аресте Левченко настаивало следствие, мотивируя это тем, что он может скрыться. Прокурор ходатайство поддержал. При этом сам депутат возразил, что знал об уголовном деле ещё с 2019 года, однако никуда не скрылся. Его просьба о подписке о невыезде осталась без удовлетворения.
Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он и директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк представляли фонду завышенную стоимость проведенных работ по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт в жилых домах. Ущерб оценили более чем в 185 млн рублей.
Отца депутата - экс-губернатора Сергея Левченко - допросили как свидетеля. Кроме этого, у него прошли обыски в съемной квартире в Иркутске и недостроенном частном доме, что вызвало возмущение лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который связывает это дело с победой Левченко на выборах в 2015 году.
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