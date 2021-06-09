Хованский признался в оправдании терроризма и раскаялся. Видео
Видеоблогер Юрий Хованский, в отношении которого возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму и его пропаганде, раскаялся и признал свою вину.
Следственный комитет РФ опубликовал в среду видео с признанием Хованского.
«В свое время я исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину», - говорит видеоблогер.
Как сообщалось, Хованский был задержан накануне в Санкт-Петербурге. Он находится в статусе подозреваемого, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения и предъявлении обвинения.
В отношении видеоблогера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
По данным следствия, причиной задержания Хованского стала песня, которую он публично исполнил в интернете.
СМИ уточняют, что речь идет о песне про «Норд-Ост». Во время одного из стримов Хованский исполнил трек, в котором оправдывается теракт на Дубровке, произошедший в 2002 году. Эта песня размещена на YouTube в свободном доступе.
У YouTube-канала Хованского более 4 млн подписчиков.
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