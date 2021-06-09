Хованский признался в оправдании терроризма и раскаялся. Видео

Как сообщалось, Хованский был задержан накануне в Санкт-Петербурге. Он находится в статусе подозреваемого, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения и предъявлении обвинения.

В отношении видеоблогера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным следствия, причиной задержания Хованского стала песня, которую он публично исполнил в интернете.

СМИ уточняют, что речь идет о песне про «Норд-Ост». Во время одного из стримов Хованский исполнил трек, в котором оправдывается теракт на Дубровке, произошедший в 2002 году. Эта песня размещена на YouTube в свободном доступе.

У YouTube-канала Хованского более 4 млн подписчиков.

