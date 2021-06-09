Хованский признался в оправдании терроризма и раскаялся. Видео

Видеоблогер Юрий Хованский, в отношении которого возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму и его пропаганде, раскаялся и признал свою вину.

Следственный комитет РФ опубликовал в среду видео с признанием Хованского.

«В свое время я исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину», - говорит видеоблогер.

Как сообщалось, Хованский был задержан накануне в Санкт-Петербурге. Он находится в статусе подозреваемого, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения и предъявлении обвинения.

В отношении видеоблогера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным следствия, причиной задержания Хованского стала песня, которую он публично исполнил в интернете.

СМИ уточняют, что речь идет о песне про «Норд-Ост». Во время одного из стримов Хованский исполнил трек, в котором оправдывается теракт на Дубровке, произошедший в 2002 году. Эта песня размещена на YouTube в свободном доступе.

У YouTube-канала Хованского более 4 млн подписчиков.

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ФОТО: instagram.com/yurykhovansky/
ТЕГИ:ТерроризмБлогер
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