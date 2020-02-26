Стрелков рассказал, в каком случае Россия атакует Украину

По мнению Стрелкова, Россия не вступит в войну первой, потому что является последовательным сторонником Минских соглашений. К тому же, россияне присутствуют в Сирии и Ливии, добавил он.

А вот провокация со стороны Киева не исключена, полагает экс-глава Минобороны ДНР. Стрелков предположил, что Киев уже готовят идеологическую почву для предстоящей атаки на Донбасс, в том числе и для международной общественности, чтобы та отреагировала на «российскую агрессию».

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев рассматривает пять сценариев возможного развития событий в Донбассе, один из которых – «широкомасштабное наступление» России.

