Стрелков рассказал, в каком случае Россия атакует Украину
Россия может начать масштабное наступление на Украину только в ответ на наступление со стороны Украины. Такое мнение высказал бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), сообщает Ura.ru.
По мнению Стрелкова, Россия не вступит в войну первой, потому что является последовательным сторонником Минских соглашений. К тому же, россияне присутствуют в Сирии и Ливии, добавил он.
А вот провокация со стороны Киева не исключена, полагает экс-глава Минобороны ДНР. Стрелков предположил, что Киев уже готовят идеологическую почву для предстоящей атаки на Донбасс, в том числе и для международной общественности, чтобы та отреагировала на «российскую агрессию».
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев рассматривает пять сценариев возможного развития событий в Донбассе, один из которых – «широкомасштабное наступление» России.
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