Страны ЮНЕСКО одобрили возвращение США без немедленного погашения долга

Соответствующую резолюцию поддержали 132 государства из 142 принимавших участие в голосовании. Против проголосовали в 10 стран, в том числе Россия.

Отмечается, что возвращение США в ЮНЕСКО будет осуществлено на условиях Вашингтона, с постепенным погашением образовавшегося за страной долга в 619,6 млн долларов - на первом этапе будет выплачено 150 млн евро.

Ранее в ЮНЕСКО заявили о выделении Украине 1,5 млн долларов на цифровизацию культурного наследия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».