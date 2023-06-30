Страны ЮНЕСКО одобрили возвращение США без немедленного погашения долга
Участники внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО одобрили восстановление членства США в организации, сообщает ТАСС.
Соответствующую резолюцию поддержали 132 государства из 142 принимавших участие в голосовании. Против проголосовали в 10 стран, в том числе Россия.
Отмечается, что возвращение США в ЮНЕСКО будет осуществлено на условиях Вашингтона, с постепенным погашением образовавшегося за страной долга в 619,6 млн долларов - на первом этапе будет выплачено 150 млн евро.
Ранее в ЮНЕСКО заявили о выделении Украине 1,5 млн долларов на цифровизацию культурного наследия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru