Страны НАТО приостановят свое участие в ДОВСЕ вслед за выходом России

Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в специальном заявлении Североатлантического альянса после окончательного выхода России из ДОВСЕ.

Государства – члены НАТО осудили этот шаг Москвы, а также спецоперацию на Украине, что «противоречит целям договора». Текст опубликован на сайте альянса. По его оценке, выход России из Договора укладывают в ряд её действий, которые постоянно подрывают евроатлантическую безопасность.