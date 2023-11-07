Страны НАТО приостановят свое участие в ДОВСЕ вслед за выходом России
Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в специальном заявлении Североатлантического альянса после окончательного выхода России из ДОВСЕ.
Государства – члены НАТО осудили этот шаг Москвы, а также спецоперацию на Украине, что «противоречит целям договора». Текст опубликован на сайте альянса. По его оценке, выход России из Договора укладывают в ряд её действий, которые постоянно подрывают евроатлантическую безопасность.
Исходя из таких оценок, члены НАТО приостановят действие ДОВСЕ на необходимый срок, согласно своим правам в рамках международного права. Великобритания отдельно объявила, что вместе с союзниками приостановит своё участие в ДОВСЕ после выхода из него России.
Министерство иностранных дел РФ минувшей ночью объявило о завершении процедура выхода Москвы из ДОВСЕ. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Госдума 16 мая нынешнего года приняла закон о денонсации ДОВСЕ. Он устанавливал квоты для стран НАТО и России по числу размещаемых боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ракет, ударных вертолётов и самолётов ВВС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru