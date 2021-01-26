Страны G7 призвали Москву освободить Навального
Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США заявили об осуждении "политически мотивированного ареста" оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявления.
Страны "большой семерки" также выразили обеспокоенность арестами и задержаниями митингующих и журналистов на несогласованных акциях протеста 23 января. Представители министерств иностранных дел призвали Россию освободить задержанных "за реализацию своего права на мирные собрания".
По мнению представителей G7, 23 января власти подавили гражданское право "выражать свое мнение", что является неприемлемым. Кроме того, в заявлении указано, что Европейский суд прав человека (ЕСПЧ) не поддержал то судебное решение суда, по которому был задержан Навальный.
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