Страны ЕС договорились о пакете санкций против России

По словам Ле Дриана, 27 стран-членов ЕС пришли к единогласному решению по первому пакету санкционных мер. Такое заявление глава французского МИД сделал по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что эти санкции сильно ударят по России. Какие именно санкции были согласованы не уточняется.

В понедельник 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

