Страны ЕС договорились о пакете санкций против России
Страны Евросоюза договорились о пакете санкций против России после признания страной ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».
По словам Ле Дриана, 27 стран-членов ЕС пришли к единогласному решению по первому пакету санкционных мер. Такое заявление глава французского МИД сделал по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации вокруг Украины.
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что эти санкции сильно ударят по России. Какие именно санкции были согласованы не уточняется.
В понедельник 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru