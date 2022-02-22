Страны ЕС договорились о пакете санкций против России

Страны Евросоюза договорились о пакете санкций против России после признания страной ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».

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По словам Ле Дриана, 27 стран-членов ЕС пришли к единогласному решению по первому пакету санкционных мер. Такое заявление глава французского МИД сделал по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что эти санкции сильно ударят по России. Какие именно санкции были согласованы не уточняется.

В понедельник 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России
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