Российские олигархи потеряли свыше $8 млрд после признания РФ ЛНР и ДНР

Российские олигархи в совокупности потеряли более $8 млрд долларов после признания Россией суверенности Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает Forbes.

Состояние олигархов России сократились на фоне обвала рынка акций из-за выступления президента РФ, в ходе которого он подписал указы о признании самопровозглашенных республик.

Совокупная сумма потерь, по подсчетам Forbes, составила $8,339 млрд. Согласно данным издания, наибольшие потери понесли акционер «Лукойла» Вагит Аликперов (минус $946 млн), совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон (минус $927 млн) и Геннадий Тимченко (минус $906 млн).









