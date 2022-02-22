Российские олигархи потеряли свыше $8 млрд после признания РФ ЛНР и ДНР
Российские олигархи в совокупности потеряли более $8 млрд долларов после признания Россией суверенности Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает Forbes.
Состояние олигархов России сократились на фоне обвала рынка акций из-за выступления президента РФ, в ходе которого он подписал указы о признании самопровозглашенных республик.
Совокупная сумма потерь, по подсчетам Forbes, составила $8,339 млрд. Согласно данным издания, наибольшие потери понесли акционер «Лукойла» Вагит Аликперов (минус $946 млн), совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон (минус $927 млн) и Геннадий Тимченко (минус $906 млн).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Мураками и LASCALA выиграли премию «Чартова дюжина 2022» в номинации «совместная работа»
- Страны ЕС договорились о пакете санкций против России
- Лучшей песней премии «Чартова дюжина 2022» стала «Ночь» Мураками и LASCALA
- В ДНР сообщили о покушении на экс-министра обороны республики
- Концерт группы «Кино» удостоился премии «Чартовой дюжины»
- Клип Би-2 признан лучшим на «Чартовой дюжине 2022»
- Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между РФ и Украиной
- «Куртки Кобейна» получили награду «Чартовой дюжины» в номинации «Сайд-проект»
- Российские олигархи потеряли свыше $8 млрд после признания РФ ЛНР и ДНР
- Путин заявил, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru