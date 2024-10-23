Ушаков: Китайско-бразильская инициатива по Украине обсуждалась на саммите БРИКС
Мирная инициатива Китая и Бразилии обсуждалась ходе двусторонних встреч на полях саммита БРИКС в Казани, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова приводят «Известия».
Он назвал ее «полезной» и подчеркнул, что президент России Владимир Путин обсуждал ее в ходе контактов с главой Бразилии Лулой Да Силвой и лидером Китая Си Цзиньпином.
Ранее Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о решении создать платформу «Друзья мира» для решения российско-украинского конфликта. Об этом рассказал министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru