Ушаков: Китайско-бразильская инициатива по Украине обсуждалась на саммите БРИКС

Мирная инициатива Китая и Бразилии обсуждалась ходе двусторонних встреч на полях саммита БРИКС в Казани, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова приводят «Известия».

Он назвал ее «полезной» и подчеркнул, что президент России Владимир Путин обсуждал ее в ходе контактов с главой Бразилии Лулой Да Силвой и лидером Китая Си Цзиньпином.

Ушаков: Страны БРИКС согласовали общую позицию по конфликту на Украине

Ранее Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о решении создать платформу «Друзья мира» для решения российско-украинского конфликта. Об этом рассказал министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:БразилияРоссияБрикс

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