Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России

Литва начала демонтаж линий электропередач в сторону Калининградской области. Об этом сообщил министр энергетики республики Жигимантас Вайчюнас, передает телерадиокомпания LRT.

Как отметил Вайчюнас, Литва уже пятнадцатый день работает синхронно с европейскими сетями.

«Символично, что сегодня начинается демонтаж линий электропередачи с Калининградом», — указал министр.

Это первая ЛЭП, которую демонтируют после присоединения прибалтийской энергосистемы к континентальной Европе. Остальную часть линий используют для подключения трансформаторных подстанций.

Ожидается, что будет снесено 554 опоры и демонтировано около 230 километров проводов. Работы проведут в ближайшие 1,5 года. Часть демонтированной инфраструктуры планируют передать Украине.

Ранее Литва, Эстония и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, куда входили страны Прибалтики, Белоруссия и Россия, напоминает Ura.ru.

