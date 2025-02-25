Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России
Литва начала демонтаж линий электропередач в сторону Калининградской области. Об этом сообщил министр энергетики республики Жигимантас Вайчюнас, передает телерадиокомпания LRT.
Как отметил Вайчюнас, Литва уже пятнадцатый день работает синхронно с европейскими сетями.
«Символично, что сегодня начинается демонтаж линий электропередачи с Калининградом», — указал министр.
Это первая ЛЭП, которую демонтируют после присоединения прибалтийской энергосистемы к континентальной Европе. Остальную часть линий используют для подключения трансформаторных подстанций.
Ожидается, что будет снесено 554 опоры и демонтировано около 230 километров проводов. Работы проведут в ближайшие 1,5 года. Часть демонтированной инфраструктуры планируют передать Украине.
Ранее Литва, Эстония и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, куда входили страны Прибалтики, Белоруссия и Россия, напоминает Ura.ru.
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