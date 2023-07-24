Спецслужбы Израиля задержали 17 палестинцев в ночных рейдах на Западном берегу

Силы безопасности Израильского государства задержали 17 палестинцев во время проведения рейдов на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, было обезврежено несколько взрывных устройств, сообщает издание The Times of Israel.

Как говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), во время возникавших перестрелок подозреваемые пытались применять взрывные устройства против военнослужащих. Некоторые из злоумышленников ранены.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», стало также известно о ночных стычках палестинцев с израильскими военными в лагере беженцев Аскар в окрестностях города Наблус. Спецоперация на Западном берегу проводится на фоне непрекращающихся протестов в Израиле против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.

