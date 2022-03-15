Страницу правительства во «ВКонтакте» взломали
Официальная страница правительства России в социальной сети «ВКонтакте» подверглась хакерской атаке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ранее 15 марта на странице кабмина было выложено сообщение от лица хакеров о ситуации на Украине, через некоторое время его удалось убрать.
Еще 8 марта множество российских ведомств подверглись кибератакам. На взломанных страницах госсайтов выкладывали фото военных и техники, а также российские и украинские флаги.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН заявил, что никто не может гарантировать гражданам стопроцентную защиту персональных данных.
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