Странам ЕС рекомендовали сохранить ограничения на поездки до 15 мая
Еврокомиссия выступила с рекомендацией к странам Евросоюза продлить ограничение на несущественные поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Опыт разных стран показывает, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса нужно более 30 дней, указывают в ЕК. Там призывают к скоординированному подходу и отмечают, что вопрос о продлении ограничений после 15 мая нужно будет рассматривать с учётом эволюции эпидемиологической обстановки.
Наиболее сложная обстановка сейчас сложилась в Испании, Италии, Германии и Франции. В каждой из этих стран количество заболевших Covid-19 уже превысило 100 тысяч человек, причём во всех, из них только в Германии количество летальных исходов не превысило 10 тысяч.
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