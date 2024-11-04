Молдавская оппозиция заявила о фальсификациях на выборах за рубежом

Действующий президент Молдавии Майа Санду не выиграла второй тур выборов на зарубежных участках. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

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По его словам, оппозиция располагает фактами массовых фальсификаций, которые были устроены на зарубежных участках .

Шор уточнил, что речь идёт о подвозе к участкам избирателей и урн с заполненными бюллетенями, а также о препятствованию работе наблюдателей от оппозиции.

Он добавил, что именно поэтому в Молдавии Санду проиграла, однако результаты на европейских участках позволили ей набрать большинство голосов.

Ранее в ЦИК Молдавии заявили, что после подсчета 100% протоколов Санду набрала 55,33% голосов, а её оппонент от Партии социалистов Александр Стояногло - 44,67% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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