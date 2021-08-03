Сторонники Трампа потратили $8 млн на попытки оспорить итоги выборов
Политические комитеты в совокупности потратили более $7,9 миллиона на оплату юридических услуг, в попытках оспорить выборы 2020 года и его защиту во время второго судебного процесса по импичменту. Об этом сообщает CNBC.
Согласно CNBC, четыре комитета, связанных с Трампом, произвели выплаты в первой половине 2021 года. В частности, комитет «Сделаем Америку снова великой» выплатил чуть более $7,8 млн из общих судебных расходов.
Ранее Трамп сообщил, что определился со своей позицией относительно участия в президентских выборах в 2024 году. Однако политик не уточнил, какое именно решение было принято.
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