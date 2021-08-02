В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии
В США третий полицейский, ставший свидетелем беспорядков в Капитолии в январе, совершил самоубийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста телеканала CNN.
Журналист отметил, что информация об этом подтверждена в Центральном полицейском департаменте округа Колумбия. Ранее в январе сообщалось, о самоубийствах еще двух полицейских, работавших во время штурма Капитолия.
В январе сторонники Трампа сорвали сессию Сената и Палаты представителей, ворвавшись в Капитолий. Против демонстрантов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщалось о четырёх погибших. Погибли пять человек, в том числе один полицейский.
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