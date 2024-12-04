Сторонники оппозиции вновь собрались у здания парламента в Тбилиси
Несколько сотен сторонников грузинской оппозиции снова собрались у здания парламента в Тбилиси, сообщило РИА Новости.
Согласно данным, полиция перекрыла движение по улице Гии Чантурия, которая находится рядом с парламентом. При этом движение автомобилей на проспекте Руставели не перекрыто.
{{related_post_Us!bGbTjXK}}
По сообщениям грузинских телекомпаний, часть оппозиционеров также собрались у офисов оппозиционных партий, где полиция проводит обыски, и у участков полиции, куда были доставлены задержанные оппозиционеры, в частности, лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.
Ранее глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН отметил, что на протесты в Тбилиси выходит всего три тысячи человек, однако эти люди достаточно вооружены, чтобы нанести ощутимый урон улицам города, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве 80-летняя пенсионерка случайно постирала свою кошку
- Сторонники оппозиции вновь собрались у здания парламента в Тбилиси
- Футболист «Краснодара» признался, что не проживет на 30 тысяч в месяц
- Паоло Соррентино начал работу над новым фильмом
- Лариса Долина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- Более 150 тысяч сирийцев бежали из Алеппо за неделю
- США расширили санкции в отношении России
- ЮНЕСКО включило в список культурного наследия тандыр
- Гимнастка Мельникова провела 10 часов на бревне на съемках «Игр»
- «Непростые, но необходимые»: Блинкен призвал Киев принять решения по мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru