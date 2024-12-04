Сторонники оппозиции вновь собрались у здания парламента в Тбилиси

Несколько сотен сторонников грузинской оппозиции снова собрались у здания парламента в Тбилиси, сообщило РИА Новости.

Согласно данным, полиция перекрыла движение по улице Гии Чантурия, которая находится рядом с парламентом. При этом движение автомобилей на проспекте Руставели не перекрыто.

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По сообщениям грузинских телекомпаний, часть оппозиционеров также собрались у офисов оппозиционных партий, где полиция проводит обыски, и у участков полиции, куда были доставлены задержанные оппозиционеры, в частности, лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

Ранее глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН отметил, что на протесты в Тбилиси выходит всего три тысячи человек, однако эти люди достаточно вооружены, чтобы нанести ощутимый урон улицам города, передает «Радиоточка НСН».

