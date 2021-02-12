Сторона обвинения на процессе по импчименту Трампу завершила свое выступление
Сторона обвинения завершила изложение дела на процессе по импичменту экс-главе США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.
Обвинение считает, что штурма Капитолия США, произошедший 6 января, был вызван речью Трампа перед протестующими в Вашингтоне. Бывшему президенту вменяют "Подстрекательство к мятежу". Доводы обвинения были представлены на протяжении двух дней, 10 и 11 февраля.
Импичмент, несмотря на окончание срока правления Трампа, не позволит ему занимать должность президента в будущем. Член палаты представителей Джейми Раскин, который выступает в качестве главного обвинителя на процессе, выразил уверенность, что Трамп будет "призывать к насилию в будущем", если его не ограничить.
Сторона защиты в свою очередь получает 16 часов для обнародования доводов против импичмента. Затем сенаторы будут задавать вопросы, также будет произведен допрос свидетелей и голосование сената.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- Сторона обвинения на процессе по импчименту Трампу завершила свое выступление
- Московский штаб Навального заявил о приходе полиции
- Германия объявила о намерении принять до 50 белорусских оппозиционеров
- В ОБСЕ заявили, что не видели российских военных в Донбассе
- Устроивший стрельбу в метро Москвы полицейский оправдан по одному из эпизодов дела
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru