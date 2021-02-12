Сторона обвинения на процессе по импчименту Трампу завершила свое выступление

Обвинение считает, что штурма Капитолия США, произошедший 6 января, был вызван речью Трампа перед протестующими в Вашингтоне. Бывшему президенту вменяют "Подстрекательство к мятежу". Доводы обвинения были представлены на протяжении двух дней, 10 и 11 февраля.

Импичмент, несмотря на окончание срока правления Трампа, не позволит ему занимать должность президента в будущем. Член палаты представителей Джейми Раскин, который выступает в качестве главного обвинителя на процессе, выразил уверенность, что Трамп будет "призывать к насилию в будущем", если его не ограничить.

Сторона защиты в свою очередь получает 16 часов для обнародования доводов против импичмента. Затем сенаторы будут задавать вопросы, также будет произведен допрос свидетелей и голосование сената.

