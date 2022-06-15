Столтенберг заявил о расширении присутствия НАТО в восточноевропейских странах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс расширит своё присутствие в восточноевропейских странах с батальонного до бригадного уровня, сообщает ТАСС.

Экс-командующий ВС НАТО призвал вмешаться в конфликт на Украине

По его словам, планируется заранее распределить армии входящих в блок стран для действий на территории определённых государств на восточном фланге.

Ранее Столтенберг заявил, что министры обороны НАТО вечером 15 июня планируют объявить о выделении Украине новой военной помощи, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nato.int
ТЕГИ:ЕвропаНАТОЙенс Столтенберг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры