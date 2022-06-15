Столтенберг заявил о расширении присутствия НАТО в восточноевропейских странах
15 июня 202213:13
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс расширит своё присутствие в восточноевропейских странах с батальонного до бригадного уровня, сообщает ТАСС.
По его словам, планируется заранее распределить армии входящих в блок стран для действий на территории определённых государств на восточном фланге.
Ранее Столтенберг заявил, что министры обороны НАТО вечером 15 июня планируют объявить о выделении Украине новой военной помощи, сообщает RT.
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15 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru