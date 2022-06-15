Экс-командующий ВС НАТО призвал вмешаться в конфликт на Украине

НАТО следует вмешаться в боевые действия на территории Украины, поскольку конфликт не остановить без прямого участия альянса. Об этом заявил бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, сообщает издание Err.ee.

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Генерал отметил, что нынешняя позиция Североатлантического альянса — не вмешиваться, если не атакуют непосредственно НАТО — «осталась в 90-х годах».

«Пришло время усвоить уроки. НАТО должна вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь», — призвал Кларк.

По мнению бывшего командующего, альянсу следует выйти за «очерченные рамки» либо прекратить свое существование.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОУкраина
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