Столтенберг заявил о необходимости поддерживать отношения с Россией
Североатлантическому альянсу необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности и контроля над вооружениями. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Отношения НАТО с Россией изменились… Но Россия остается соседом НАТО», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.
При этом он подчеркнул, что «содержательный диалог (с альянсом – прим. НСН) более не в интересах России».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако на деле просто откупается.
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