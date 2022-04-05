Столтенберг заявил о необходимости поддерживать отношения с Россией

Североатлантическому альянсу необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности и контроля над вооружениями. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Отношения НАТО с Россией изменились… Но Россия остается соседом НАТО», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

При этом он подчеркнул, что «содержательный диалог (с альянсом – прим. НСН) более не в интересах России».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако на деле просто откупается.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:РоссияНАТО
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