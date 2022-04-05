Столтенберг заявил о необходимости поддерживать отношения с Россией

«Отношения НАТО с Россией изменились… Но Россия остается соседом НАТО», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

При этом он подчеркнул, что «содержательный диалог (с альянсом – прим. НСН) более не в интересах России».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако на деле просто откупается.

