Столтенберг заявил, что не намерен оставаться на посту генсека НАТО

Выступая на Демократическом форуме в Копенгагене он отметил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если ему поступит такое предложение.

«Мой единственный план – сложить свои полномочия в этой осенью», - заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что Евросоюз не может защищать Европу без Североатлантического альянса, сообщает RT.

