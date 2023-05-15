Столтенберг заявил, что не намерен оставаться на посту генсека НАТО
15 мая 202313:49
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осенью 2023 года намерен покинуть свой пост, сообщает РИА Новости.
Выступая на Демократическом форуме в Копенгагене он отметил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если ему поступит такое предложение.
«Мой единственный план – сложить свои полномочия в этой осенью», - заключил он.
Ранее Столтенберг заявил, что Евросоюз не может защищать Европу без Североатлантического альянса, сообщает RT.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru