СМИ: Срок полномочий генсека НАТО Столтенберга могут продлить
Срок полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга могут продлить, ключевые члены блока положительно оценивают его подход к ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Столтенберг должен был оставить свой пост в октябре 2022 года, однако его мандат продлили до 30 сентября 2023 года. СМИ сообщали, что генсек «хочет остаться», при этом сам Столтенберг заявлял об отсутствии планов по продлению полномочий.
Как отметил источник, окончательного решения по будущему генсека еще нет.
«Среди лиц, принимающих решения в альянсе, есть такая идея (о продлении полномочий)», — поделился собеседник агентства.
По его словам, ключевые игроки НАТО не хотели бы смены руководства альянса до окончания украинского конфликта. Кроме того, Столтенбергу необходимо завершить ряд проектов, в том числе довести до конца процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru