Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы союзникам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не рассматривают безопасность «как что-то само собой разумеющееся», сообщает РИА Новости.

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На пресс-конференции в штаб-квартире блока в Брюсселе он отметил, что работа над обороной и сдерживанием идёт постоянно.

«Но в настоящий момент НАТО не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников», - заключил Столтенберг.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы НАТО провести учения Steadfast Defender 2024 вблизи российских границ носят провокационный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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