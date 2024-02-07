Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы союзникам
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не рассматривают безопасность «как что-то само собой разумеющееся», сообщает РИА Новости.
На пресс-конференции в штаб-квартире блока в Брюсселе он отметил, что работа над обороной и сдерживанием идёт постоянно.
«Но в настоящий момент НАТО не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников», - заключил Столтенберг.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы НАТО провести учения Steadfast Defender 2024 вблизи российских границ носят провокационный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru