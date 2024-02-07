Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы союзникам

На пресс-конференции в штаб-квартире блока в Брюсселе он отметил, что работа над обороной и сдерживанием идёт постоянно.

«Но в настоящий момент НАТО не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников», - заключил Столтенберг.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы НАТО провести учения Steadfast Defender 2024 вблизи российских границ носят провокационный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

