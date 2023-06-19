Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы блока опустошены и их необходимо восстановить в кратчайшие сроки.

Столтенберг: НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине

В ходе выступления на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине он отметил, что альянсу нужна «более мощная военная промышленность».

«Наши запасы оружия и боеприпасов... должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», - заключил Столтенберг.

Ранее Столтенберг призвал наращивать производство боеприпасов, так как союзники «истощили запасы, чтобы поддержать Украину», сообщает «Свободная пресса».

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Фото: nato.int
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